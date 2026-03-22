El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, el tiempo en Camas se presenta mayormente cubierto a lo largo del día, con una notable variabilidad en la nubosidad. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la nubosidad comenzará a disminuir, y se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente entre las 08:00 y las 12:00, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 22 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 86% en la mañana a un 42% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que avance el día, el viento se suavizará, alcanzando velocidades de 4 a 8 km/h en la tarde y noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender considerablemente al caer la tarde.

La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 11 grados, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 74% hacia la medianoche. Las condiciones meteorológicas son favorables para quienes deseen salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Camas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto en la mañana, con una mejora en la nubosidad hacia la tarde y temperaturas agradables. Sin duda, será un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con la tranquilidad de que no se esperan lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.