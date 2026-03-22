El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Cabra, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados durante las primeras horas, con una ligera tendencia al aumento conforme avance el día.

A medida que el día progrese, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente relativamente templado. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 58% y el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, se anticipa una probabilidad baja de lluvia durante la mañana, con un 10% de posibilidad en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, esta probabilidad aumentará significativamente, alcanzando hasta un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias escasas, especialmente en la tarde, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste a una velocidad de 4 a 6 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, el viento podría alcanzar velocidades de hasta 13 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente con la alta humedad presente.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad será buena, aunque las condiciones de humedad podrían generar algo de neblina en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

En resumen, hoy en Cabra se vivirá un día mayormente cubierto con temperaturas moderadas, alta humedad y una probabilidad creciente de lluvias en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos y disfrutar de las horas de sol antes de que lleguen las nubes y la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.