El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que se mantendrá en su mayoría nublado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, la humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 76% y descendiendo gradualmente hasta un 50% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Sin embargo, hay un leve riesgo de tormentas en la tarde, con una probabilidad del 35% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque la posibilidad de tormentas es baja, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional en el ambiente.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones, pasando de un estado muy nuboso a momentos de poco nuboso, especialmente hacia la tarde y la noche. Sin embargo, se espera que el cielo permanezca mayormente cubierto hasta el ocaso, que ocurrirá a las 19:37 horas.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender rápidamente al caer la noche. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría afectar ligeramente la claridad del cielo. En resumen, un día fresco y nublado espera a los habitantes de Las Cabezas de San Juan, con temperaturas agradables en las horas centrales, pero con la posibilidad de tormentas en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.