El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Bormujos se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que se ajusta a las condiciones de "Cubierto" y "Muy nuboso". A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad comience a disminuir, dando paso a intervalos de cielo poco nuboso a partir de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 21 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 21 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 14:00 y las 16:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto más alto. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, estabilizándose en torno a los 19 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 85% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 61% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos moderados provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que disminuirán a 3-4 km/h hacia la noche.

En lo que respecta a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es nula en las primeras horas y se mantiene baja, con un 25% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que el día transcurrirá sin interrupciones climáticas.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.