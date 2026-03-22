El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Bailén se despertará con un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que comenzarán a aparecer a partir de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 20 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, rondando los 9 grados, y se irán elevando gradualmente.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 88% a las 6 de la mañana, lo que puede generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, situándose en torno al 50% por la tarde. Esto podría contribuir a un ambiente más agradable a medida que se calienta el día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas, alcanzando hasta 15 km/h, pero se espera que disminuyan a lo largo del día. Esto hará que las condiciones sean bastante agradables para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera por la mañana y al atardecer, cuando las temperaturas desciendan nuevamente.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad de lluvia a lo largo del día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00, aunque es poco probable que se materialicen.

El orto se producirá a las 07:15, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso será a las 19:29, ofreciendo un atardecer que promete ser espectacular. En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y condiciones ideales para disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.