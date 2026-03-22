El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Baeza se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas y poco nuboso, lo que permitirá que la luz del sol empiece a filtrarse, aunque con un ambiente fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 10 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 92% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, el cielo se tornará más despejado, con temperaturas que irán subiendo gradualmente. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance los 12 grados, y la sensación térmica será más agradable gracias a la disminución de la humedad. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las nubes volverán a hacer acto de presencia, y se prevé un cielo muy nuboso, especialmente en las horas de la tarde, donde la temperatura podría llegar a los 15 grados.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las horas del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo de todo el día, lo que es una buena noticia para los que planean salir a disfrutar del entorno histórico y cultural de Baeza.

El viento soplará de dirección sureste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta los 12 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección noreste, con rachas que podrían llegar a los 20 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

Por la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 10 grados. La humedad comenzará a bajar, lo que hará que la noche sea más cómoda. La puesta de sol se producirá a las 19:27, marcando el final de un día que, aunque comenzó fresco y nublado, se transformará en una jornada agradable y sin lluvias, ideal para disfrutar de la belleza de Baeza.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.