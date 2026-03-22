El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Baena se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará nuboso, con una transición a un estado cubierto que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 55% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos serán moderados, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde, con un 50% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 90% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque la posibilidad de lluvia está presente, no se anticipan precipitaciones significativas.

La probabilidad de tormentas también se incrementa durante la tarde, alcanzando un 65% entre las 13:00 y las 19:00 horas. A pesar de esto, las condiciones no parecen propicias para tormentas severas, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, pero sin alarmarse.

A medida que avance la tarde, el cielo comenzará a despejarse, con una mejora notable en las condiciones meteorológicas hacia la noche. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:31, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, ofrecerá momentos de claridad hacia la tarde y la noche.

En resumen, Baena experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y una ligera posibilidad de lluvia, especialmente durante las horas centrales del día. Se aconseja a los habitantes que se preparen para un tiempo variable y que disfruten de las horas de sol que se prevén hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.