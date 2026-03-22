El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente tranquilo, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde primera hora de la mañana, la bruma ha sido la protagonista, con una visibilidad reducida que puede afectar a los desplazamientos. A medida que avanza la jornada, el cielo se mantendrá cubierto en las primeras horas, especialmente entre las 2 y las 4 de la mañana, donde se espera un cielo completamente nublado.

A partir de las 5 de la mañana, la situación comenzará a mejorar ligeramente, con intervalos de nubes que permitirán que el sol asome en algunos momentos. Las temperaturas se mantendrán estables durante la mañana, rondando los 13 grados centígrados, lo que puede resultar fresco para quienes salgan a realizar actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

Durante la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 2 de la tarde. Este incremento, combinado con una disminución de la humedad, hará que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, el cielo seguirá presentando intervalos nubosos, lo que puede limitar la exposición solar directa.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta los 27 km/h en las horas más cálidas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en zonas expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja a lo largo del día, con un 0% de posibilidades, lo que sugiere que no se anticipan lluvias. Sin embargo, se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormentas es del 15% en las primeras horas, aunque se espera que disminuya a medida que avance el día.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día mayormente nublado con temperaturas agradables por la tarde, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de bruma en las primeras horas y el viento que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.