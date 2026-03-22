El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de intervalos nubosos que permitirán que el sol se asome en algunas ocasiones. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 51% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en Andújar durante el día de hoy, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a los intervalos nubosos que podrían aparecer en la tarde.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Las ráfagas de viento serán más notables en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura al ambiente.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas del día y un aumento a un 20% entre la tarde y la noche. Sin embargo, no se anticipan condiciones severas, por lo que la jornada se desarrollará sin mayores contratiempos.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y temperaturas moderadas hará que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero viento fresco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.