El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que darán paso a un ambiente muy nuboso a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando entre el 50% y el 60% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, haya un 55% de probabilidad de lluvia escasa. Aunque la cantidad esperada no será significativa, es recomendable que los habitantes de Almonte lleven consigo un paraguas o impermeable si planean salir durante ese periodo. Las lluvias serán intermitentes y no se espera que causen inconvenientes mayores.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 14 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada. Las rachas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas, por lo que se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo en esta época del año puede ser impredecible.

En resumen, el día en Almonte se caracterizará por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa en la tarde, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.