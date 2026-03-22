El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

El día de hoy, 22 de marzo de 2026, Aljaraque se presenta con un panorama mayormente cubierto, con intervalos de nubes que se alternarán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados centígrados. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 15% durante la mañana y la tarde. Las condiciones meteorológicas sugieren que, aunque el cielo estará mayormente cubierto, las posibilidades de lluvia son escasas, lo que permitirá que los habitantes de Aljaraque realicen sus actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

El viento soplará desde el sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 1 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, lo que podría traer consigo un ligero descenso en la temperatura.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a lo largo del día, aunque la presencia de nubes podría limitarla en algunos momentos. Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de cielo despejado, especialmente hacia el final de la tarde, cuando se espera que el sol se asome brevemente antes de la puesta, programada para las 19:41.

La jornada concluirá con temperaturas que rondarán los 13 grados en la noche, manteniendo la tendencia de un tiempo fresco y agradable. En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas suaves y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.