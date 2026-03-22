El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de nubosidad variable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 76% y descendiendo gradualmente hasta un 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 22 grados , lo que proporcionará un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la brisa fresca.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Sin embargo, existe un 40% de probabilidad de lluvia entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría indicar la posibilidad de algunas lloviznas ligeras, aunque no se anticipan tormentas. Por la mañana, el viento soplará del noreste a una velocidad de entre 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente por la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Esto generará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nuboso, pero se espera que haya momentos de claridad, especialmente hacia el ocaso, que ocurrirá a las 19:37. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 15 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas.

En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un tiempo templado y mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. Se recomienda a los habitantes disfrutar del día al aire libre, pero estar preparados para la posibilidad de algunas nubes y una brisa fresca.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.