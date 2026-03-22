El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con intervalos de nubes altas y momentos de cubierto, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde. La sensación térmica puede ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 70% durante gran parte del día.

La previsión de precipitaciones indica que no se esperan lluvias significativas, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. La probabilidad de precipitación es más alta entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 90% de probabilidad, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante ese periodo.

El viento soplará desde el sureste al principio del día, con velocidades que alcanzarán los 10 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada. En las horas de la tarde, el viento cambiará a dirección norte y noroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas, por lo que se aconseja precaución al conducir. A medida que la niebla se disipe, la visibilidad mejorará, permitiendo disfrutar de un paisaje más despejado hacia el final de la tarde.

En cuanto a la humedad, se espera que se mantenga alta, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo notable.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día variable, con la posibilidad de disfrutar de momentos despejados hacia el final de la jornada, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:29 horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.