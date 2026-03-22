El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, domingo 22 de marzo

Hoy, 22 de marzo de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un panorama mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y aunque se espera que haya momentos de nubes altas, la tendencia general será hacia un ambiente muy nuboso. A medida que avance la jornada, se prevé que la nubosidad se mantenga, con intervalos de nubes altas y momentos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la temperatura, se anticipa un día fresco, con valores que oscilarán entre los 11 y los 21 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la mañana, alcanzando su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta durante todo el día, comenzando en un 74% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas máximas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento suave contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, a pesar de la nubosidad.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja a lo largo del día, con un 5% de probabilidad en las primeras horas y un aumento a un 25% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se esperan lluvias significativas, lo que permitirá que los habitantes de Alcalá de Guadaíra disfruten de sus actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

Finalmente, el orto se producirá a las 07:24 y el ocaso a las 19:37, brindando un día con una duración de luz solar adecuada para disfrutar de la llegada de la primavera en esta hermosa localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-21T21:02:14.