El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente fresco pero no frío.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas, donde se estima un 70% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se prevé una ligera precipitación de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que podría haber algunas gotas, pero no se espera que esto cause inconvenientes significativos. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo permanezca cubierto sin precipitaciones significativas hasta la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque el cielo cubierto podría limitar la luminosidad. Los amaneceres y atardeceres serán menos espectaculares debido a la cobertura nubosa, pero aún así, el día ofrecerá un ambiente tranquilo y fresco, ideal para disfrutar de un paseo o una actividad en interiores.

En resumen, el día en El Viso del Alcor se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, lo que invita a los residentes a prepararse adecuadamente para un día de clima variable.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.