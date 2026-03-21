El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con una probabilidad de lluvia escasa que podría manifestarse en algunos momentos del día. Las condiciones meteorológicas indican que durante la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan estables, oscilando entre los 13 y 21 grados . La máxima se alcanzará en las horas de la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 21 grados, proporcionando un respiro agradable tras las frescas mañanas de marzo. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 15 km/h, alcanzando rachas de hasta 28 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío se intensifique, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras entre la 1 y las 7 de la mañana. Posteriormente, esta probabilidad disminuirá a un 15% entre la 7 y la 1 de la tarde, y a un 5% en la tarde-noche. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será un fenómeno constante, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante las primeras horas del día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia. Las condiciones meteorológicas son propicias para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de chubascos.

En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque frescas por la mañana. La posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas del día y un viento moderado desde el noreste son factores a tener en cuenta para quienes planeen salir. La jornada promete ser un reflejo típico de la primavera, con un tiempo variable que invita a disfrutar de la naturaleza, pero con la precaución de estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.