El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, el tiempo en Úbeda se presenta mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

La precipitación es un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se registren ligeras lluvias, especialmente en las primeras horas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 2 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en la franja horaria de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes de Úbeda se enfrenten a un inicio de jornada húmedo. Posteriormente, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 50% hasta las 13:00.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad. Las rachas de viento podrían ser más intensas en la mañana, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría afectar la sensación de frío en combinación con la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 65% al 70% durante gran parte del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 10% de posibilidad entre las 13:00 y 19:00. La temperatura comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, alcanzando los 14 grados hacia las 20:00, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:26.

La humedad relativa también jugará un papel importante, con valores que se mantendrán altos, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que caiga la noche, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados hacia el final del día.

En resumen, los habitantes de Úbeda deben prepararse para un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, acompañadas de un viento moderado del sur. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.