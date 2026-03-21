El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que alcanzarán hasta 0.8 mm. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando un 65% en las primeras horas, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias cesarán, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, rondando el 89%, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente. El viento soplará del norte-noreste a velocidades de entre 7 y 12 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. La temperatura alcanzará un máximo de 20 grados , proporcionando un respiro del frío matutino. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con nubes altas que dominarán el paisaje. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 40% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse chubascos aislados en la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 76%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo que realmente es. El viento continuará soplando del noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas de la tarde.

En resumen, el día en Tomares se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras en las primeras horas y una ligera mejora en las temperaturas durante la tarde. Los residentes deben estar atentos a la posibilidad de chubascos y tormentas, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones frescas y húmedas que se prevén.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.