El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, se espera que el cielo permanezca cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 65% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Las cantidades de lluvia previstas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.8 mm en este periodo.

A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, aunque las lluvias cesarán, dando paso a un ambiente más estable. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C y los 21°C, alcanzando su punto máximo alrededor de las 3:00 de la tarde. La temperatura se sentirá agradable, aunque la humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 61% por la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 12 km/h, aumentando a 30 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el viento se intensifique, se espera que la dirección se mantenga mayormente constante, lo que podría influir en la percepción de la temperatura.

La probabilidad de tormentas también se mantendrá en un 65% durante la mañana, disminuyendo a un 10% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán propensas a la inestabilidad, es poco probable que se desarrollen tormentas significativas después de la mañana. Sin embargo, es recomendable que los residentes estén atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 15°C hacia las 10:00 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras en la mañana y temperaturas agradables durante la tarde, aunque con un aumento en la velocidad del viento que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.