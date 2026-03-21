El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde se prevé una precipitación acumulada de hasta 0.4 mm. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 65% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá cubierto, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 22 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La temperatura más baja se registrará en la madrugada, con 13 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 22 grados. Este rango de temperaturas sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 55% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. Los ciudadanos deben considerar vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y la humedad.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas, donde el viento puede ser más intenso.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja en las horas de la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 19:00 y 01:00. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede provocar sorpresas.

En resumen, La Rinconada experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los residentes estar preparados para la lluvia y vestirse adecuadamente para el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.