El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es moderada, con un 20% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, que podría aumentar a un 5% en la franja de la tarde. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con la mayoría de los periodos pronosticados sin lluvias significativas. A lo largo de la mañana y la tarde, se espera que la humedad relativa se mantenga alta, oscilando entre el 58% y el 87%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 26 km/h. Durante las primeras horas, se anticipa que el viento alcance su máxima velocidad, lo que podría generar ráfagas de hasta 26 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, contribuyendo a una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la temperatura, se espera un ligero aumento a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 19 grados . Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:32, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar de manera más pronunciada.

La combinación de cielos cubiertos, temperaturas frescas y vientos moderados sugiere que será un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la sombra. A pesar de la posibilidad de algunas lluvias ligeras, la mayor parte del día se desarrollará sin interrupciones significativas. Se recomienda a los habitantes de Puente Genil que se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de llevar un paraguas por si acaso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.