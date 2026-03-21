El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Priego de Córdoba se prepara para un día mayormente cubierto, con una mezcla de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se presenta nuboso, con intervalos de nubes altas que podrían dar paso a momentos de mayor nubosidad. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, especialmente en las horas centrales, lo que podría influir en la sensación térmica.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 15 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, se espera un ligero aumento, alcanzando los 15 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación de frío podría intensificarse debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 65% a lo largo del día, alcanzando picos del 91% en las primeras horas.

En cuanto a la precipitación, la probabilidad de lluvia es baja, aunque hay un 30% de posibilidad de que se registren algunas gotas en las primeras horas de la mañana. A partir de las 13:00 horas, esta probabilidad aumenta considerablemente, alcanzando un 90% hasta las 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse lluvias ligeras. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 0.1 mm, lo que indica que, en general, no se anticipan lluvias significativas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento suave, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, la visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes podría limitar la claridad del cielo. Los amantes de la naturaleza y los paseos al aire libre deben estar preparados para un día fresco y posiblemente húmedo, con la posibilidad de que las nubes cubran el sol en varios momentos. En resumen, se recomienda llevar un abrigo ligero y estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia es más alta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.