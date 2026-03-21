El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera lluvia que podría comenzar a caer en el periodo de la madrugada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 9 y 14 grados a lo largo del día. Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, mientras que se espera que alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando el termómetro podría llegar a los 14 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento se suavizará, pero seguirá siendo un factor a considerar, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que la bruma y la niebla afecten la claridad del ambiente, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se aconseja a los conductores extremar precauciones.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 60%, lo que indica que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la actividad eléctrica no se prevé intensa, y las lluvias, en su mayoría, serán ligeras.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones al desplazarse.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.