El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Palma del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. La predicción indica que el cielo estará cubierto durante la mayor parte del día, con una ligera mejora hacia la tarde, cuando se espera que las nubes altas comiencen a aparecer. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 20 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede proporcionar algo de alivio ante la humedad, pero también podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 45% de lluvia en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% en la franja horaria de 07:00 a 13:00. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce aún más, lo que sugiere que la mayor parte del día podría transcurrir sin lluvias significativas. Sin embargo, es recomendable que los residentes estén preparados para posibles chubascos ligeros, especialmente en la mañana.

La visibilidad será buena, aunque puede verse afectada por la presencia de nubes densas en las primeras horas. A medida que el día avanza, se espera que la visibilidad mejore, permitiendo disfrutar de un paisaje más despejado hacia el final de la tarde.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque las condiciones climáticas no son las más ideales por la nubosidad, las temperaturas son agradables y la brisa puede hacer que la experiencia sea más placentera. Sin embargo, es aconsejable llevar un abrigo ligero y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. En resumen, Palma del Río vivirá un día de transición entre la invernada y la primavera, con un tiempo fresco y cubierto, pero con oportunidades para disfrutar del aire libre en las horas más cálidas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.