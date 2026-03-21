El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 65% en las primeras horas del día. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados al inicio, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas posteriores.

A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 13 grados, con una humedad relativa que rondará el 97%, lo que puede generar una sensación de incomodidad debido a la alta humedad en el ambiente. Las condiciones de nubosidad se mantendrán, con un cielo cubierto que podría dar paso a algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día, aunque la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 1 mm.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica fresca. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 15:00 horas. Sin embargo, la sensación de calor será moderada debido a la persistente nubosidad y la humedad en el aire.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar algunos momentos de inestabilidad. A pesar de esto, las lluvias no se prevén intensas, y la mayor parte del día transcurrirá sin precipitaciones significativas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 15 grados a las 22:00 horas.

El ocaso se producirá a las 19:36, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no se verá afectado por condiciones climáticas severas. La noche se presentará con cielos parcialmente nublados, y las temperaturas continuarán bajando, lo que permitirá un descanso reparador tras un día de inestabilidad atmosférica. En resumen, se recomienda a los habitantes de Los Palacios y Villafranca que se preparen para un día fresco y cubierto, con la posibilidad de lluvias ligeras, pero sin grandes alteraciones en sus actividades diarias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.