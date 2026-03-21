El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con tormenta y lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 25% hasta las 07:00. A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias se irán disipando, y la probabilidad de tormenta disminuirá a un 10% entre las 07:00 y las 13:00.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 14 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un ligero aumento a 15 grados en las horas de la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 66% a medianoche y alcanzando un 75% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 45 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 67 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo de la tarde, el cielo se despejará ligeramente, aunque seguirá predominando la nubosidad. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18 grados hacia las 15:00, antes de descender nuevamente a 17 grados por la tarde. La probabilidad de precipitación será nula entre las 13:00 y las 19:00, lo que permitirá disfrutar de un respiro en las condiciones climáticas.

Por la noche, el cielo volverá a estar cubierto, y las temperaturas descenderán a 14 grados hacia las 22:00. La humedad se mantendrá en niveles altos, alrededor del 68%, lo que podría generar una sensación de bochorno. En resumen, se espera un día mayormente nublado en Osuna, con algunas posibilidades de lluvia en las primeras horas, seguido de un ambiente fresco y ventoso durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.