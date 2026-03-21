El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura podría alcanzar hasta los 20 grados, pero se espera que se mantenga en un rango entre 14 y 19 grados durante la mayor parte del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 60%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La probabilidad de precipitación es notable, con un 55% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, que se reduce a un 25% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta nuevamente, alcanzando un 65% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que las tormentas podrían ser más probables en ese periodo.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que se acerque la tarde, se espera que el viento se mantenga en torno a los 18 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente con la alta humedad en el ambiente.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde. Las condiciones climáticas sugieren que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, así que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día nublado con temperaturas moderadas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Las condiciones climáticas invitan a estar preparados para posibles tormentas y a disfrutar de la jornada con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.