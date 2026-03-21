El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones. Durante el periodo de 08:00 a 12:00, la temperatura se situará en torno a los 12-14 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo notablemente alta, rondando el 94% en la mañana y bajando a un 75% hacia el mediodía.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es moderada, con un 35% de posibilidad de que se registren algunas lloviznas durante las primeras horas del día. Sin embargo, las precipitaciones serán escasas, con valores de 0 mm en la mayoría de los periodos, aunque se prevé que haya algunas lloviznas intermitentes, especialmente en la mañana. La situación se mantendrá estable, con un cielo cubierto que podría dar paso a momentos de bruma, especialmente en las horas más frescas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance el día, el viento cambiará a direcciones como el noreste y el este, con velocidades que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a un ligero aumento en la sensación térmica, aunque la temperatura real no variará significativamente.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, situándose en torno a los 17 grados, pero la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca. La probabilidad de tormentas se mantiene en un 40% entre las 13:00 y las 19:00, aunque no se anticipan eventos severos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:31, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no presentará condiciones climáticas extremas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.