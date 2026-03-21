El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Montilla según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 21 de marzo de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones. Durante el periodo de 08:00 a 12:00, la temperatura se situará en torno a los 12-14 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, aunque seguirá siendo notablemente alta, rondando el 94% en la mañana y bajando a un 75% hacia el mediodía.
En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es moderada, con un 35% de posibilidad de que se registren algunas lloviznas durante las primeras horas del día. Sin embargo, las precipitaciones serán escasas, con valores de 0 mm en la mayoría de los periodos, aunque se prevé que haya algunas lloviznas intermitentes, especialmente en la mañana. La situación se mantendrá estable, con un cielo cubierto que podría dar paso a momentos de bruma, especialmente en las horas más frescas.
El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance el día, el viento cambiará a direcciones como el noreste y el este, con velocidades que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a un ligero aumento en la sensación térmica, aunque la temperatura real no variará significativamente.
En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, situándose en torno a los 17 grados, pero la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca. La probabilidad de tormentas se mantiene en un 40% entre las 13:00 y las 19:00, aunque no se anticipan eventos severos.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 19:31, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no presentará condiciones climáticas extremas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.
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