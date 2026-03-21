El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Moguer se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70% entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando hasta 20 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, con valores que oscilarán entre el 68% y el 94% durante todo el día. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, con un total estimado de 0.1 mm de lluvia en las primeras horas y una probabilidad de lluvia del 75% en la mañana. A lo largo del día, las lluvias serán escasas, pero no se descartan chubascos aislados, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se mantenga en un 60% entre la 1 y las 7 de la tarde.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 20 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 14 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a una sensación de incomodidad para aquellos que son sensibles a la humedad. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se mantendrá en un 25% durante las horas nocturnas.

En resumen, los habitantes de Moguer deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.