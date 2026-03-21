El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 65% en las primeras horas. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , siendo más frescas por la mañana y alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 65% y aumentando hasta un 88% en las horas más frescas, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. A medida que avance el día, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento soplará del este, con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, pero a medida que el día avance, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 60% de posibilidad de que se produzcan en las horas centrales del día, lo que podría llevar a un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Sin embargo, se espera que estas sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en total.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con algunas variaciones que podrían permitir la aparición de nubes altas en la tarde. Esto podría ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, se recomienda a los habitantes de Martos que se preparen para un día gris y húmedo.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias escasas. Se aconseja a los ciudadanos que lleven paraguas y se vistan adecuadamente para el frío y la humedad, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.