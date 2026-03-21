El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se espera una precipitación de 0.2 mm. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con un cielo cubierto y muy nuboso en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente.

La temperatura durante el día oscilará entre los 13 y los 20 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en la madrugada. A medida que el sol avance en el cielo, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 20 grados hacia la tarde, antes de descender nuevamente al caer la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 50-70%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 27 km/h, aumentando a 41 km/h en la mañana. A medida que el día avanza, se espera que la velocidad del viento disminuya, pero aún se mantendrá en niveles moderados, alcanzando hasta 31 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad del ambiente.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 55% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 25% hacia la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones se mantiene baja, con un 0% de posibilidad de lluvia en las horas de la tarde y noche, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las lluvias no serán significativas.

En resumen, Marchena experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables durante la tarde, pero con un ambiente húmedo y ventoso. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día de clima variable, llevando consigo un abrigo ligero y, posiblemente, un paraguas, aunque las lluvias no sean esperadas en gran cantidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.