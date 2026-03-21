El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama meteorológico marcado por la inestabilidad y la presencia de nubes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que podrían acompañar a los habitantes durante la jornada. Las precipitaciones, aunque ligeras, alcanzarán un total de 0.4 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en la siguiente franja horaria.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 21 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas de 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, se espera un leve aumento en la temperatura a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 61% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En las horas de la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 65% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, que se reduce a un 10% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a pesar de la nubosidad, lo que permitirá a los residentes disfrutar de un día relativamente tranquilo, aunque con la posibilidad de que el cielo se mantenga cubierto durante gran parte de la jornada. La salida del sol se producirá a las 07:26 y se ocultará a las 19:37, marcando un día con una duración de luz solar que invita a disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución de las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.