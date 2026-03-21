El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y al viento que soplará desde el este y noreste, con rachas que podrían llegar hasta los 31 km/h. Este viento, aunque fresco, contribuirá a la dispersión de las nubes, aunque no se espera que el cielo se despeje por completo.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas de la mañana, con un 70% de posibilidad de lluvias ligeras entre la 1 y las 7 de la mañana. A partir de ahí, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 10% entre las 7 y las 1 de la tarde, y un 45% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes bajas y la lluvia ligera. Las condiciones meteorológicas podrían ser propicias para la formación de niebla en las primeras horas, por lo que se aconseja precaución al conducir.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que podría hacer que la sensación de frescor sea más llevadera.

El ocaso se producirá a las 19:35, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad. En resumen, hoy en Mairena del Alcor será un día para disfrutar de actividades en interiores, con la posibilidad de salir brevemente entre las lluvias, siempre con precaución ante el viento y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.