El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando un estado de cubierto en la mayoría de los periodos. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 16 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondan el 76% al 100%. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. A lo largo del día, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a la precipitación, se espera que la probabilidad de lluvia sea baja en la mañana, con un 25% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 55% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que podrían presentarse algunas lluvias escasas, especialmente en la tarde, aunque no se anticipan tormentas severas.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que variarán entre 4 y 24 km/h, predominando direcciones del sureste y del noreste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca. Es recomendable que los lucentinos se preparen para un día en el que el viento y la humedad podrían hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad no se verá significativamente afectada, pero la combinación de nubes y humedad podría generar un ambiente gris y algo sombrío.

En resumen, hoy en Lucena se espera un día mayormente cubierto, con temperaturas suaves, alta humedad y una creciente probabilidad de lluvias en la tarde. Es un buen momento para llevar un paraguas si se planea salir, especialmente en las horas posteriores al mediodía.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.