El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Lora del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 50% en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 13 grados y alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avancen las horas, se espera que la temperatura se estabilice en torno a los 20 grados, proporcionando un tiempo templado, aunque algo húmedo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa podría ofrecer un alivio ante la humedad, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 50% durante la mañana, disminuyendo a un 25% en la tarde. Sin embargo, las lluvias esperadas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en total. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto y la posibilidad de lluvia está presente, no se anticipan precipitaciones significativas que puedan afectar las actividades al aire libre.

En la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, permitiendo que algunos momentos de sol se asomen entre las nubes. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 21 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, con una temperatura mínima que rondará los 14 grados.

En resumen, Lora del Río experimentará un día fresco y mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento moderado. Es recomendable que los residentes se preparen para un tiempo variable, llevando consigo un paraguas y abrigos ligeros si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.