El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Linares, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% entre las 01:00 y las 07:00 horas. Durante este periodo, se anticipa una precipitación acumulada de 0.2 mm, lo que indica que las lluvias serán muy ligeras y esporádicas.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 76% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor. El viento soplará desde el noreste a una velocidad de 5 a 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde.

En la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 16 grados , manteniéndose en un rango cómodo para las actividades al aire libre, aunque la sensación de humedad podría hacer que se perciba un poco más fresco. La probabilidad de tormentas también se mantendrá en un 60% durante la mañana, disminuyendo a un 10% en la tarde, lo que sugiere que las condiciones podrían ser propicias para algunas tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas.

A lo largo del día, el cielo seguirá cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se prevé que las nubes altas comiencen a despejarse. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá, especialmente en las primeras horas de la tarde. La precipitación total esperada para el día es de 0.3 mm, lo que indica que, aunque habrá humedad en el ambiente, las lluvias no serán significativas.

En cuanto a la calidad del aire, se espera que se mantenga en niveles aceptables, aunque la alta humedad podría afectar la percepción de confort. Los vientos, que soplarán de manera constante desde el noreste, podrían ayudar a dispersar la humedad en el ambiente, mejorando la sensación térmica hacia la tarde.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un tiempo variable y llevar un paraguas si planean salir durante la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.