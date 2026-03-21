El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lepe, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con un 95% de probabilidad de precipitación entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.8 mm en el periodo más crítico.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero se mantendrá un ambiente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La sensación térmica será algo fresca, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada para el tiempo.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 91% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en combinación con el viento. Hablando de viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en los momentos más fuertes, lo que podría generar ráfagas que incrementen la sensación de frescura.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se reduce a un 25% entre las 7:00 y la 1:00, lo que indica que, aunque las condiciones seguirán siendo inestables, es posible que la lluvia dé un respiro. Sin embargo, las nubes altas persistirán, lo que mantendrá el cielo cubierto durante gran parte del día.

Es importante que los residentes de Lepe estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de alta humedad, temperaturas frescas y viento puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se aconseja a la población que tome precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día se presenta como uno de cielos cubiertos, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que invita a disfrutar de un día en casa o a realizar actividades que no se vean afectadas por la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.