El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, el tiempo en Lebrija se presenta mayormente cubierto, con una notable probabilidad de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 86% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará predominantemente del sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 33 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, con un 55% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 45% entre la 1 y las 7 de la tarde. Aunque las cantidades de lluvia no se anticipan a ser elevadas, con registros de hasta 0.1 mm, es recomendable que los habitantes de Lebrija lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se mantenga adecuada, aunque la presencia de nubes altas podría afectar la claridad del cielo en algunos momentos. La tarde se presentará con un cielo cubierto, pero se prevé que hacia el final del día, la nubosidad comience a disminuir ligeramente, permitiendo que algunas horas de sol se asomen antes del ocaso, que se producirá a las 19:37.

La actividad al aire libre debe planificarse con precaución, dado el viento y la posibilidad de lluvia. Para aquellos que necesiten desplazarse, se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas, ya que el viento puede generar algunas rachas fuertes que podrían afectar la conducción. En resumen, el día en Lebrija será fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvia, lo que sugiere que es un buen momento para actividades en interiores o para disfrutar de un café caliente mientras se observa el paisaje cambiante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.