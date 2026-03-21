El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, la ciudad de Jaén se prepara para un día mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que indican un ambiente de nubes densas y, en algunos momentos, lluvia escasa. La temperatura al amanecer se sitúa en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas posteriores.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, oscilando entre los 11 y 17 grados . La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se prevé que alcance niveles altos, especialmente en las horas de la tarde, con un 60% de humedad. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

Las precipitaciones son un factor clave en la predicción de hoy. Se anticipa que la probabilidad de lluvia sea del 70% en las primeras horas, disminuyendo a un 20% hacia la tarde y cayendo a cero durante la noche. Las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con registros que podrían alcanzar hasta 0.1 mm en algunos periodos. Sin embargo, la posibilidad de tormentas también está presente, con un 55% de probabilidad en las primeras horas del día, lo que podría generar momentos de inestabilidad.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más tranquilas hacia la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se mantenga adecuada, aunque la presencia de nubes densas y posibles lluvias podría afectar temporalmente la claridad del cielo. Los ciudadanos de Jaén deben estar preparados para un día en el que el paraguas podría ser un compañero útil, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

Finalmente, el orto se producirá a las 07:17 y el ocaso a las 19:28, lo que permitirá disfrutar de un día de luz moderada, aunque la mayor parte del tiempo estará dominado por un cielo cubierto.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.