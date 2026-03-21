El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que sea escasa. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados al inicio del día y alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día progrese, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados, lo que podría resultar en un ambiente fresco y húmedo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 39 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas costeras, donde los residentes y visitantes deben tener precaución. La dirección del viento también puede influir en la sensación térmica, haciendo que el aire se sienta más frío.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, aunque aún se mantendrá un 20% de posibilidad de lluvia entre las 19:00 y la 01:00. Las nubes altas comenzarán a aparecer, lo que podría dar paso a un cielo más despejado hacia la noche. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá, especialmente en las primeras horas de la noche.

Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se preparen para condiciones cambiantes y lleven consigo un paraguas o impermeable. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas sugiere que será un día en el que la vestimenta adecuada será clave para disfrutar de la jornada sin contratiempos. En resumen, Isla Cristina experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento notable, lo que invita a los habitantes a estar atentos a las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.