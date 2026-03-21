El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Huelva se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias ligeras que podrían comenzar a manifestarse, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 80% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

A medida que avance la mañana, las lluvias se mantendrán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las primeras horas. La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con un cielo cubierto y temperaturas que alcanzarán un máximo de 19 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 30% en la franja horaria de 07:00 a 13:00, y aunque las lluvias serán escasas, no se descartan algunas gotas dispersas. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, lo que aportará un ligero alivio a las temperaturas. Sin embargo, en las horas más frescas de la tarde, el viento podría ser más suave, lo que podría hacer que la sensación de frío persista.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 9 grados . La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando hasta un 91% en las últimas horas del día.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es recomendable estar preparado para el tiempo variable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.