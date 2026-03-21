El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Dos Hermanas indica un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con lluvia ligera, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, donde se espera una precipitación acumulada de hasta 0.2 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 70% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance el día, las nubes continuarán dominando el cielo, con momentos de lluvia escasa. Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 14 y 21 grados . La temperatura más baja se registrará en la madrugada, alcanzando los 13 grados, mientras que la máxima se espera en torno a las 16:00 horas, con un leve aumento a 21 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 60% y el 94% a lo largo del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, lo que podría generar ráfagas de hasta 27 km/h. Este viento fresco puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 70% durante las primeras horas, disminuyendo a un 10% en la tarde y a un 5% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la mañana.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 19:36, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos, manteniendo el cielo cubierto y temperaturas que descenderán gradualmente. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 12 grados.

En resumen, los habitantes de Dos Hermanas deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.