El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Écija se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con una ligera probabilidad de precipitación del 35% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que podría traducirse en una acumulación de 0.1 mm de lluvia. Sin embargo, a medida que avance el día, las condiciones se mantendrán mayormente estables, con cielos cubiertos y sin esperarse lluvias significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 14°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 20°C durante la tarde. Este ligero aumento en la temperatura se verá acompañado de una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas, debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 89% en la mañana. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más agradable.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, se espera que el viento se mantenga constante, lo que podría ayudar a dispersar un poco la sensación de bochorno que la humedad puede provocar.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 10% entre las 7 y las 19 horas, lo que indica que, aunque las condiciones son propicias para algunas nubes altas, no se anticipan fenómenos severos. La tarde se presentará con cielos cubiertos, pero sin indicios de tormentas significativas.

Los momentos más frescos del día se darán en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, cuando las temperaturas desciendan nuevamente a los 14°C. La puesta de sol se producirá a las 19:33, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y un ambiente tranquilo en Écija. Es recomendable llevar un abrigo ligero si se planea salir por la tarde, ya que la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.