El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, rondando los 20 grados en las horas centrales, pero con un descenso gradual hacia la tarde. La previsión indica que la temperatura máxima alcanzará los 22 grados hacia el final de la tarde, justo antes de que el sol se ponga a las 19:37. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y el viento.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. En las primeras horas, se espera que el viento sea ligero, aumentando su intensidad a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en la tarde. Esto podría contribuir a una ligera sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 60% de que se registren lluvias ligeras en las primeras horas del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, a partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, con un 10% de posibilidad entre las 7 y la 1 de la tarde. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, aunque no se descarta completamente la posibilidad de alguna llovizna.

La previsión de tormentas también refleja un patrón similar, con un 60% de probabilidad en las primeras horas, que se reduce a un 10% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con condiciones inestables, la tarde podría ofrecer un respiro, permitiendo disfrutar de un ambiente más tranquilo.

En resumen, Coria del Río experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas suaves y la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Los habitantes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.