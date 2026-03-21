El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Córdoba se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían traer algunas lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 60% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es posible que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 13 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 91%.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 19 grados . La máxima se alcanzará en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento que soplará desde el noreste, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h en momentos puntuales.

La nubosidad persistente se mantendrá durante la mayor parte del día, con un cielo cubierto que podría dar paso a algunas áreas de nubes altas hacia la tarde. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 60% durante la mañana, disminuyendo a un 15% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que indica que la actividad eléctrica podría ser posible, aunque no garantizada.

En cuanto a la precipitación, se prevé que se acumulen alrededor de 0.7 mm de lluvia en las primeras horas, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvias a medida que se acerque la noche. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad podría generar sorpresas.

El viento, que soplará de dirección noreste, aportará un componente fresco al ambiente, especialmente en las horas más cálidas del día. Las ráfagas podrían alcanzar hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, Córdoba experimentará un día nublado y fresco, con posibilidades de lluvias ligeras y viento moderado. Se recomienda a la población estar preparada para condiciones cambiantes y, si es posible, llevar un paraguas al salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.