El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 70% en las primeras horas, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias cesarán, y la temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados . La humedad relativa será alta, rondando el 91%, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente. El viento soplará del norte a una velocidad de 3 a 11 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea un poco más fría.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 3 de la tarde. La humedad comenzará a descender, llegando a un 62% en las horas más cálidas del día. El viento cambiará de dirección hacia el noreste, aumentando su velocidad a 10-14 km/h, lo que podría generar una ligera brisa.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados a las 8 de la tarde. La probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, con un 10% de posibilidad de precipitaciones entre las 7 y las 9 de la noche. El cielo se mantendrá cubierto, pero sin lluvias significativas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a pesar de la nubosidad, lo que permitirá disfrutar de un paseo al aire libre, aunque es recomendable abrigarse un poco debido a las temperaturas frescas. La puesta de sol se producirá a las 19:37, marcando el final de un día que, aunque comenzó con lluvias, terminará con un ambiente más tranquilo y fresco.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias ligeras en las primeras horas, temperaturas que oscilarán entre los 13 y 20 grados , y un viento moderado del noreste.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.