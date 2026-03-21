El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Cartaya se enfrenta a un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas en este periodo podrían alcanzar hasta 0.8 mm, aunque se espera que sean intermitentes y no muy intensas.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque disminuirá a un 45% entre las 7:00 y las 13:00, y a un 10% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque las lluvias serán menos probables en la tarde, no se puede descartar completamente la posibilidad de alguna llovizna. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 19 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 85% hacia la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente para aquellos que estén al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en las horas más activas de la mañana. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. En la tarde, se espera que el viento cambie a direcciones más variadas, incluyendo el sur y el oeste, con velocidades que rondarán entre 4 y 18 km/h.

En resumen, los habitantes de Cartaya deben prepararse para un día mayormente nublado, con altas probabilidades de lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las primeras horas del día. La combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, así que es mejor estar preparados para un día inestable en términos de clima.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.