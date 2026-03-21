El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 21 de marzo de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas, especialmente entre las 2:00 y las 4:00 de la mañana, donde se prevé una precipitación de hasta 0.2 mm. La probabilidad de lluvia en este periodo es del 65%, lo que sugiere que es probable que algunos residentes experimenten algunas gotas.
A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. El viento soplará del este, con velocidades que rondarán entre los 8 y 13 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco.
Durante la tarde, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 4:00 de la tarde. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con la presencia de nubes altas que podrían dar un aspecto grisáceo al paisaje. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 35% entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde, aunque las precipitaciones esperadas son mínimas.
El viento continuará soplando del este-noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La humedad comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 67% al 70%.
Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 10:00 de la noche. El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia disminuirá a cero en las últimas horas del día. La noche se presentará tranquila, con un viento que se mantendrá en torno a los 11 km/h.
En resumen, Carmona experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas. Los residentes deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, especialmente durante la mañana y la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.
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