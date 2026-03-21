El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa en las primeras horas, especialmente entre las 2:00 y las 4:00 de la mañana, donde se prevé una precipitación de hasta 0.2 mm. La probabilidad de lluvia en este periodo es del 65%, lo que sugiere que es probable que algunos residentes experimenten algunas gotas.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las horas más frescas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. El viento soplará del este, con velocidades que rondarán entre los 8 y 13 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 4:00 de la tarde. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con la presencia de nubes altas que podrían dar un aspecto grisáceo al paisaje. La probabilidad de lluvia se mantendrá en un 35% entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde, aunque las precipitaciones esperadas son mínimas.

El viento continuará soplando del este-noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. La humedad comenzará a descender ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 67% al 70%.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 10:00 de la noche. El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia disminuirá a cero en las últimas horas del día. La noche se presentará tranquila, con un viento que se mantendrá en torno a los 11 km/h.

En resumen, Carmona experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas. Los residentes deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, especialmente durante la mañana y la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.