El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, el tiempo en Camas se presenta mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm. A medida que avance la mañana, las condiciones mejorarán ligeramente, aunque el cielo permanecerá cubierto hasta el mediodía.

Las temperaturas en las primeras horas del día se mantendrán alrededor de los 13 grados , con una ligera subida a 14 grados hacia las 8 de la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al amanecer y descendiendo gradualmente a un 82% a media mañana. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, dando paso a un ambiente más estable. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, donde se prevé que lleguen a los 21 grados . La humedad continuará disminuyendo, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable.

El viento soplará del noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 17 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 8 de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta en las primeras horas, con un 65% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Sin embargo, esta probabilidad disminuye a un 10% entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde, y se mantiene baja durante el resto del día. Esto sugiere que, aunque el día comenzará con condiciones húmedas, la tarde podría ofrecer un respiro y permitir actividades al aire libre.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un inicio nublado y húmedo, con una mejora progresiva hacia la tarde, donde las temperaturas serán más agradables y las lluvias darán paso a un cielo cubierto pero sin precipitaciones.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.