El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con una variedad de condiciones que los habitantes deben tener en cuenta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, aunque a medida que avance el día, la nubosidad aumentará considerablemente, alcanzando un estado cubierto en la mayoría de las horas. Esto se traduce en un ambiente gris y posiblemente opaco, lo que podría afectar la luminosidad natural del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo a 10 grados en las horas más frescas. A medida que el día progrese, se espera un ligero aumento, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque el día será fresco, las horas centrales podrían resultar agradables para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para el cambio en las condiciones del cielo.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más frescas. La niebla también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad moderada de lluvia, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 60%. Aunque las precipitaciones no se anticipan como intensas, se espera que se registren algunas gotas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las horas más críticas. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable si planean salir durante la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 24 km/h. Este viento podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios en el tiempo y tomar precauciones al salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.